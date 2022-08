“Proposta della Lega immediata, facilmente realizzabile, sostenibile e in nome del realismo e della concretezza: detassare straordinari, premi e aumenti di stipendio ai dipendenti". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, il quale aggiunge: "In attesa di realizzare pace fiscale, flat tax e quota 41 sarebbe un provvedimento ragionevole, sollecitato da imprenditori di tutti i settori che vogliono mettere soldi netti in busta paga ai dipendenti per fronteggiare inflazione e maggior costo della vita”.