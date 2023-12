Sono contento che nell’incontro di oggi ci siano al centro anche altri temi transfrontalieri, come la situazione della frana del Frejus e l’Autostrada ferroviaria alpina. E' quanto affermato dal vicepremier Matteo Salvini in un video-messaggio registrato in occasione della 66esima riunione della Commissione intergovernativa sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in corso nel Grattacielo Piemonte. “Sul primo punto sarà molto importante poter contare sul lavoro della Cig per individuare le soluzioni tecniche più idonee per risolvere le problematiche e ripristinare i collegamenti transfrontalieri. Per quanto riguarda l’Afa, è fondamentale garantire che la pubblicazione della gara avvenga in tempi rapidi, come richiesto peraltro anche dalla stessa Commissione europea, l’obiettivo è quello di arrivare alla pubblicazione del bando entro la fine dell’anno." ha affermato Salvini.

"Tornando al Frejus la frana e più in generale le criticità che stiamo vivendo, - ha proseguito il Ministro - dimostrano ancora una volta quanto sia importante procedere sui lavori della nuova linea Tav. Proprio per questo lunedì, sarò sul cantiere a Chiomonte per ribadire la centralità che riveste l’opera nell’agenda del ministero e dell’intero governo italiano. I cambiamenti climatici insegnano e l’impatto dei disastri naturali rischia di essere sempre più dirompente e la risposta è maggiori investimenti nelle infrastrutture, come ho avuto modo di riportare pochi giorni fa al Consiglio europeo dei trasporti con i miei colleghi a Bruxelles. Apprezziamo quindi la decisione del governo Francese di destinare 3 miliardi di euro al completamento dell’opera. E’ evidente che però resta fondamentale il co-finanziamento Europeo e spero che il budget a disposizione sia più ricco rispetto a quello attuale. Occorre che i passi avanti che saranno formalizzati nella riunione di oggi, possano concretizzarsi già nel 2024, prima della scadenza dell’attuale Commissione”, ha concluso.