"Nel programma di centrodestra non c'è nessun blocco navale. Non c'è bisogno di fare la battaglia navale o schierare i sommergibili. Ci sono i decreti sicurezza che hanno già funzionato. Basta reintrodurli, perché hanno funzionato e con i quali avevamo sostanzialmente azzerato gli sbarchi degli immigrati clandestini che, invece, in queste ore si stanno ripetendo a migliaia". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Controcorrente su Rete4.