"Non solo luce e gas, governo intervenga anche per contenere costo carburanti che rischia di mettere in crisi settori strategici come pesca e agricoltura. Lega chiede a tutti partiti di sostenere emendamento ad hoc al Decreto Energia: famiglie e imprese meritano aiuti e meno tasse". Così il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter.