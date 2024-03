“Siamo stati determinanti, parlare di Lega in Abruzzo qualche anno fa sarebbe stato impensabile. I nostri 43mila voti sono quelli che hanno fatto vincere il centro destra. Siamo in Consiglio siamo in Giunta, sono contento”. Lo afferma il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, da Verone dove si trova in occasione di Alis Let Expo Fiera.

Commentando il risultato elettorale in Abruzzo che ha visto la Lega scendere al 7,6%, Salvini ha aggiunto: “Ovviamente un occhio è alle prossime regionali, con il Veneto nel 2025 che era e, per quel che mi riguarda, rimarrà orgogliosamente a guida leghista", ha concluso.