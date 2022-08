"Non avevo seguito la sua candidatura. Gli faccio i miei auguri, il bello della democrazia è che scelgono gli italiani". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, segretario della Lega, in merito alla candidatura di Matteo Renzi al Senato nel collegio di Milano. "Non perché lo dicono i sondaggi, ma perché sto girando mezza Italia e domani sarò in Trentino e in settimana girerò per l’Emilia Romagna, le Marche, l’Abruzzo e in Campania: c’è tanta voglia di Lega, centrodestra e di cambiamento" ha aggiunto il leader del Carroccio che così conclude: "Faccio i miei migliori auguri a Renzi, Letta, Di Maio, Boldrini, Speranza. Sono assolutamente fiducioso nel risultato finale".