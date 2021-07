"Se io fossi in Letta, mi preoccuperei di tagliare le tasse e non di inventarne di nuove o di mettere patrimoniali, e di aiutare Draghi e il governo a fare le riforme, più che criticare e insultare ogni giorno lavorerei per costruire". Così Matteo Salvini ha replicato a Enrico Letta, segretario del Pd. Il dem aveva accusato il leader di viaggiare sul doppio binario: quello governativo col premier Draghi e in Europa con Viktor Orban.