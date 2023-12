"Avanti con l’Italia dello sviluppo e dei SÌ. Il 18 dicembre sarò in Val di Susa, al cantiere della TAV tra Torino e Lione, contro le violenze dei delinquenti del NO. Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine e grazie alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono questo Paese". Lo annuncia sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.