Matteo Renzi, ospite questa mattina a 'Mattino 5' su Canale 5, si è espresso in merito a quanto dichiarato da Matteo Salvini su un ipotetico viaggio a Mosca. "Il problema di Salvini non è se va a Mosca ma se torna: non può fare ogni volta tutte queste figuracce", dichiara il leader di Italia Viva.