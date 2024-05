"Settecentomila case con lievi difformità si potranno mettere in regola con il decreto salva-casa promosso dal ministro Matteo Salvini. Plaude giustamente anche Ance, che conferma la bontà di una misura che permetterà a moltissime famiglie venete di regolarizzare dei lavori fatti in passato. Non sarà un condono di abusi, come millanta certa sinistra che le case - bene prezioso per i cittadini - le vorrebbe tassare, ma si concede una maggiore tolleranza su piccole difformità interne andando incontro a moltissimi veneti perbene che quella casa se la sono guadagnata lavorando onestamente".

Così l'europarlamentare veneto della Lega Paolo Borchia, capolista alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

"Un esempio concreto di sburocratizzazione. Grazie a Salvini, infatti, in regola otto case su dieci in Veneto, altro che euro follie come la direttiva sulle case green: a Bruxelles vorrebbero mettere mano nelle tasche dei nostri cittadini, impoverendoli e costringendoli a costosissimi interventi per ristrutturare i propri immobili. La Lega, al contrario, dimostra con interventi concreti di lavorare a difesa della casa tanto in Italia quanto in Ue".