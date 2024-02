"Domani a Roma ricorrerà il 41simo anniversario della barbara uccisione del militante del fronte della gioventù Paolo Di Nella, vittima di un'aggressione disumana, come ricordò immediatamente Enrico Berlinguer condannando l'agguato. Una morte che rappresenta una ferita per tutta la città così come tutte le vittime della violenza politica di quegli anni.

Con il più profondo rispetto auspichiamo, visto il clima di odio che si respira, che possa essere un'occasione per unire nella memoria e non per tornare a dividere e che nessuno strumentalizzi questa data per mostrare al mondo nuove immagini vergognose e nostalgiche come quelle che abbiamo visto poche settimane fa". Lo dice il deputato democratico, Andrea Casu che fa notare come quella di domani sarà la prima ricorrenza a seguito della sentenza della Corte di Cassazione sul saluto romano.