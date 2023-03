"Domani, 15 Marzo, sarà la giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare. Basta pacche sulle spalle ai ragazzi e ragazze. Ci vuole coerenza. La destra ha tagliato l'80% dei fondi per il bonus psicologo. Eppure in Italia le statistiche ci parlano di un’incidenza molto alta di disagi psicologici tra i ragazzi. Più di 300.000 adolescenti fanno uso di psicofarmaci senza prescrizione e un ragazzo su due sotto i 18 anni soffre di disturbi post-traumatici. Servono più investimenti in strutture e personale psichiatrico, non meno risorse. Perché di 340mila richieste di bonus psicologo arrivate durante il Governo Draghi ne è stata accolta solo una su dieci. Serve una rete di ascolto capillare. Serve un numero gratuito di assistenza. Serve potenziare la rete dei consultori. Serve assumere nei prossimi 5 anni almeno 7000 psichiatri, psicologi e neuropsichiatri infantili".

Così il deputato del Pd Nicola Zingaretti.