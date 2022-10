“In Senato Forza Italia ripresenta il ddl per modificare l’art 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del nascituro. Vogliono smantellare la legge 194. Questa è la destra che vuole esportare il ‘modello’ Marche in tutto il Paese. Non lo permetteremo”.

Lo scrive in un tweet la deputata dem, Irene Manzi.