“La Lega è al fianco degli infermieri nelle battaglie per una piena valorizzazione della professione, dal punto di vista sia economico che strutturale, e presenteremo un’interrogazione urgente al Ministro Speranza affinché si intervenga per dare un adeguato riconoscimento al comparto. In questi difficili mesi di pandemia hanno più volte dimostrato di essere una delle colonne portanti del Sistema Sanitario Nazionale ed hanno messo la loro professionalità al servizio del Paese, operando in situazione di emergenza senza un attimo di respiro. Sono stati giustamente definiti ‘eroi’ e ‘angeli’, per questo riteniamo doveroso agire a supporto di questi 456 mila professionisti che hanno combattuto il covid in trincea fin dal primo giorno. Portiamo quindi avanti le istanze del mondo infermieristico e chiederemo al Ministro Speranza se ritenga - come noi riteniamo - indispensabile procedere nella direzione auspicata dalle associazioni di categoria”.

Così in una nota il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, insieme alla senatrice Sonia Fregolent, capogruppo in commissione Sanità, e a Luca Coletto, responsabile del dipartimento Sanità della Lega.