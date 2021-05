Continua la Primavera delle Idee con Maria Elena Boschi, l'appuntamento è per oggi alle 18 sulla piattaforma Zoom. All’incontro “medicina di genere, perché le differenze contano anche per la salute” parteciperanno: Lisa Noja, Capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati; Annamaria Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica; la professoressa Luigia Trabace coordinatrice del gruppo di lavoro farmacologia di genere della Società Italiana Farmacologica; Paola Bello, project manager specializzata in genere e medicina presso la Fondazione Regionale della Ricerca Biomedica.

