Domani, mercoledì 6 luglio, dalle ore 15, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (via della Dogana Vecchia, 29 – Roma) il Senato ospita la presentazione del “Progetto «BeWellthy» Condividere buone abitudini alimentari e sportive per prevenire e contrastare la pandemia di Diabesità”.

“BeWealthy”, ovvero stare bene, per uno stile di vita corretto e salutare è il progetto realizzato online a cura del Rotary Club di Milano Ovest, dedicato ai giovani dai 15 ai 25 anni, fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari e di comportamento - spiega Antonio Marchesi presidente del Rotary Club Milano Sud Ovest e ideatore del progetto -, per comunicare con modalità a loro congeniali, attraverso i social media, l’importanza della prevenzione.

Attraverso il portale web www.rotarybewellthy.com si offre uno strumento di informazione ed educazione pensato per intercettare le generazioni più giovani, anche su Instagram, con un profilo dedicato al progetto.

Alla presentazione parteciperanno le parlamentari di Italia Viva, Lisa Noja (capogruppo in Commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati) e la Sen. Daniela Sbrollini, vicepresidente dell’Intergruppo «Obesità e diabete», a supporto di un’iniziativa che raccoglie la partecipazione di diversi Club Rotary Sostenitori di Milano, Parigi, Berlino e Budapest e in particolare del Club Rotary Partner Milano Est.

“Si tratta di un progetto internazionale - aggiunge Marchesi - per portare il legislatore a ragionare su questi temi e per poter condividere insieme utili elementi di riflessione, quale supporto ad una managed policy più globale ed effettiva”.