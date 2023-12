"Caro Presidente De Luca, su invito del sindaco sono venuto a Scafati come Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera per constatare di persona la situazione del presidio ospedaliero. Ho ascoltato dal primo cittadino e da chi vive sulla propria pelle le problematiche dell'ospedale e sono qui per dare un segnale di attenzione e di vicinanza oltre che per unire la mia voce alla loro.

Mi è stata esibita una lettera della direzione generale della Asl in cui si afferma che in base alle attuali disposizioni regionali vigenti, le visite degli esponenti politici e di governo devono essere limitate agli spazi delle Direzioni Sanitarie. Poiché è facile trovare delle immagini in cui lei stesso si muove all'interno dei reparti, mi domando se la limitazione valga solo per "alcune" forze politiche e non per altre”. Così, in un post sui suoi profili social il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, Ugo Cappellacci, giunto questa mattina a Scafati su invito del sindaco Aliberti per verificare la situazione del presidio ospedaliero di persona, chiama in causa il Presidente della Regione De Luca circa l’accesso dei rappresentanti politici alla struttura.