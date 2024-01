"Sulla drammatica vicenda di Ilaria Salis si sta consumando la violazione delle più elementari norme di civiltà giuridica. L'Ungheria attua un'inaccettabile negazione del giusto processo, ponendosi contro l'Ue e le regole comunitarie. Il ministro Tajani ha già convocato l'ambasciatore e chiesto all'Ungheria di garantire i diritti di Ilaria Salis.

Il nostro Governo sta lavorando per tutelare la nostra connazionale, con l'obiettivo del suo rientro in Italia per la custodia cautelare ai domiciliari. Le Camere siano unite nel sostenere l'impegno del ministro degli Esteri Tajani, mettendo da parte lo scontro politico almeno su una vicenda così delicata". Lo scrive la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, Responsabile Lavoro del partito azzurro.