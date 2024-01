"Siamo certi che la maestra Ilaria Salis saprà dimostrarsi innocente dopo essere finita nei guai in Ungheria perché arrestata con un manganello a una manifestazione di estrema sinistra e accusata di aver aggredito due persone. Le immagini di Ilaria Salis in manette non ci lasciano indifferenti, ma se fosse colpevole - e non vogliamo nemmeno immaginarlo! - sarà doveroso radiarla dalle graduatorie ministeriali: d'altronde la sua ultima supplenza risale al 12 gennaio 2013 ed era terminata il giorno prima di recarsi in Ungheria.

Confidiamo nella saggezza dei giudici di Budapest che - rassicuriamo la sinistra italiana e i suoi media - non sono controllati da Orban, con l'auspicio possano confermare che in classe i nostri figli non rischieranno di trovare una facinorosa". Lo dice in una nota Rossano Sasso, deputato della Lega.