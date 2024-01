"Il governo si è mosso in ritardo, ora agisca con grande determinazione e non si nasconda dietro il principio della salvaguardia dell'autonomia della magistratura ungherese per giustificare le proprie mancanze". Così i deputati democratici Debora Serracchiani e Federico Gianassi replicano al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, che ha risposto in commissione giustizia della camera alle loro domande circa l'azione del governo sul caso Salis. "Le norme europee sono chiare - hanno aggiunto i deputati - e nessuno in Europa può essere trattato in un modo così feroce e inadeguato.

Le foto che abbiamo visto sono inequivocabili ed è grave che il governo, che era a conoscenza della condizione della nostra connazionale, non abbia fatto nulla prima. Non vi siano adesso titubanze o coperture politiche a Orban, il Governo rafforzi l'azione è pretenda il rispetto dello stato di diritto che fino a oggi è mancato".