"Ministro Tajani si sta battendo moltissimo per Ilaria Salis. Ci sono 2500 italiani che sono in carcere nel mondo e non possiamo fare alcun distinguo. In Ungheria c'è una situazione gravissima, che è quella della detenzione di Ilaria e delle immagini che tutti abbiamo condannato e che la vedono portata in aula con le catene e le manette.

C'è una diplomazia che sta lavorando ogni giorno che però deve fare i conti con delle leggi di un altro Paese e con la magistratura ungherese. La situazione è delicatissima, ma come ha ribadito Tajani, doppiamo insistere con la diplomazia". Lo ha dichiarato Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e membro della commissione femminicidio ospite a Prima di Domani su Rete 4.