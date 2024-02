"Il ministro Antonio Tajani ha dato indicazioni giuste ed equilibrate, dicendo di lasciar lavorare la diplomazia. Questo non vuol dire che noi non abbiamo pubblicamente ed esplicitamente condannato quelle immagini, perché con la civiltà giuridica quelle immagini non hanno nulla a che fare. Noi però la civiltà giuridica, a differenza di altri, la difendiamo tanto in Ungheria quanto in Italia, perché nel nostro Paese i cosiddetti 'manettari' spesso la dimenticano. Sono certo che riporteremo a casa Ilaria Salis, lasciamo lavorare la diplomazia".

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, a Di Martedì su La7.