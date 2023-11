“Noi riteniamo che la delega sia lo strumento giusto per un approfondimento rispetto a un tema complesso che le opposizioni hanno voluto semplificare ma che, in realtà, ha bisogno di grande competenza per essere affrontato in tutte le sue difficili sfaccettature”. E’ quanto dichiara a Tg Parlamento la deputata e responsabile del dipartimento lavoro di Forza Italia, Chiara Tenerini.