"Noi vogliamo approvare il salario minimo. Non accettiamo rinvii a settembre al buio. Se hanno cambiato idea, ritirino l’emendamento soppressivo alla nostra legge e discutiamo. Siamo pronti a stare in Parlamento anche a Ferragosto pur di approvarlo": lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd in commissione Lavoro, Arturo Scotto.