Secondo uno studio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sono circa 60 mila i lavoratori italiani interessati dal salario minimo. L’emergenza riguarda in totale il 3% degli stipendiati d’Italia: ovvero chi è impiegato in settori come le pulizie, la vigilanza e l’aiuto agli anziani. La memoria che ricostruisce la situazione del mondo del lavoro povero e l’eventuale impatto del salario minimo è stata votata dai 65 componenti del Cnel. Ne parla oggi La Stampa che parte dalla divisione in due categorie: i circa 14 milioni di lavoratori che hanno firmato un contratto di quelli validati dal sindacato. E i cosiddetti contratti pirata. Che invece interessano circa 387 mila lavoratori. Tra questi, le categorie in emergenza sono appunto quelle elencate dall’ente guidato da Renato Brunetta.

Per venire incontro ai 60mila lavoratori coinvolti, il governo meloni sta pensando all’allargamento dei contratti aziendali, all’abbassamento del peso delle tasse in busta paga, alla detassazione di premi e tredicesime. Una soluzione ulteriore potrebbe essere l’uso degli ammortizzatori sociali che potrebbero così essere d’aiuto nei periodi di pausa dall’attività.