"Cercano di scaldare una già torrida estate. Ma se davvero fosse stato un indispensabile cavallo di battaglia perché i Cinquestelle in 4 anni e mezzo di governo e il Pd al governo per oltre 3 non hanno proposto di adottarlo per legge? Ora invece lo vorrebbero a tambur battente. Oltretutto con una misura che dovrebbe entrare in vigore il 15 novembre 2024 con una totale indeterminatezza di fondi”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una intervista a Il Giornale.