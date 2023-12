"Tra il governo e le sinistre va in scena uno scontro ideologico, in mezzo al quale ci sono i lavoratori e le difficoltà vere dei cittadini. Da un lato, i 9 euro non sono una soluzione salvifica, dall'altra, il Governo non può fare finta che non ci sia un problema di #salari in questo paese. @italiaviva e #ilCentro sono un'altra cosa, siamo stati gli unici ad aver presentato una proposta organica, quella di ripartire tra i lavoratori gli utili delle imprese. C'è un problema di salari ma anche di servizi.

Il Governo invece non sta facendo niente, ma alza l'iva sui prodotti per l'infanzia e taglia la sanità. Altro che #salariominimo, qui si mette a rischio la vita degli italiani". Così la coordinatrice di Italia Viva, Raffaella Paita.