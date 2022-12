La legge va a stanziare anche 400 milioni di euro per gli enti locali. “Non sono niente, pochissima roba”, dice insoddisfatto il sindaco di Milano Beppe Sala. A margine degli auguri di fine anno alle Forze dell’Ordine, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha detto sul punto sta sentendo “tutti gli altri sindaci”, che come lui “si stanno lamentando in modo significativo perché se bisogna gestire questo momento difficile gran parte del lavoro lo fanno i sindaci".