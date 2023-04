"Se nel nostro Paese rubare un’automobile è un reato, pensiamo anche a quanto possa essere grave “rubare” una casa, nel senso di prenderne possesso, senza ovviamente pagare un affitto, costringendo il proprietario a sostenere poi i costi del recupero e della sistemazione dei danni. La linea è molto netta e deve essere chiara: tolleranza zero contro le illegalità anche in questo settore. Dietro all’occupazione abusiva degli edifici popolari c’è spesso molto altro, il racket, microcriminalità o addirittura criminalità organizzata. Diventa indispensabile punire chi ha un comportamento illecito, anche per tutelare tutte quelle persone che, in gravi condizioni economiche, attendono un’assegnazione nella legalità”.



Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia, nel corso della trasmissione Diario del Giorno su Rete4, dove è stato affrontato il tema dell’occupazione abusiva degli edifici residenziali pubblici.