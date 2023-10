“Quella di Report non è stata informazione, ma una aggressione. Un comportamento poco etico dal momento che, tra l’altro, si sta votando in molte parti e tra queste, oggi e domani, anche la “mia” Monza e Brianza, dove eleggeremo un senatore alle elezioni suppletive. Il servizio che è stato trasmesso contiene ricostruzioni false e diffamatorie, non è di alcuna attualità e pertanto ha come unico scopo quello di colpire un partito, il nostro. E’ giusto che la Rai spieghi in commissione Vigilanza come si è potuti arrivare a tanto”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale del partito nella provincia di Monza e Brianza.