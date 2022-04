Matteo Renzi, questa sera ospite a 'Porta a Porta' in onda su Rai1 a partire dalle 23.25, si è espresso nel corso della registrazione della puntata sulla vicenda Russiagate, con particolare riferimento al presunto coinvolgimento dell'ex premier Giuseppe Conte. "Il dato di fatto è che Conte ha mentito al Copasir" tuona il leader di Italia Viva salvo poi aggiungere che l'ex premier "deve smettere di dire bugie agli italiani". In merito alla possibilità di chiedere di essere interrogato dal Copasir Renzi sottolinea: "No, non vedo il motivo".