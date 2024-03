Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato in un'intervista al 'Corriere della Sera' che l'attentato di Mosca era prevedibile, tanto che il governo italiano aveva avvertito i cittadini di non recarsi in Russia e di evitare eventi già dall'8 marzo. Tajani ha assicurato che nessun italiano risulta coinvolto nell'attentato e ha espresso la speranza che il presidente Putin non strumentalizzi l'episodio per aumentare la tensione.

Ha sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta al terrorismo e l'impegno dell'Italia a non abbassare la guardia, considerando i recenti arresti di presunti terroristi nel paese. Tajani ha annunciato che il tema della sicurezza internazionale sarà discusso al prossimo G7 a Capri e al vertice NATO dei ministri degli Esteri dopo Pasqua, sottolineando l'importanza della massima collaborazione su questo fronte.