"Giusto che Salvini faccia chiarezza sui suoi rapporti con la Russia, l'ho più volte chiesto io in parlamento. Oggi però, chi chiede a Salvini di buttare via tutte le ombre, ha riflettuto su quello che ha fatto il governo Conte quando ha fatto venire in Italia i soldati russi?". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a 'Start'. su Skytg24, parlando dei rapporti tra la Lega e la Russia. E aggiunge: "Leggo 'Salvini deve chiarire', forse è più giusto 'Salvini e Conte devono chiarire'".