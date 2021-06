“Della missione russa a Bergamo ad aprile 2020, concordata personalmente da Conte con Putin e che secondo una lunga inchiesta di Repubblica avrebbe aperto alla Russia le porte di informazioni riservate a insaputa delle autorità italiane, è doveroso che si occupi il Copasir”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

“I Governi Conte hanno per la prima volta – prosegue Anzaldi – portato la politica estera fuori dal solco dell'atlantismo e dell'europeismo, portando l'Italia addirittura a fiancheggiare Russia e Cina. La delega ai servizi segreti che Conte per 3 anni ha tenuto per sé ne era una delle prove. Grazie all'arrivo del presidente Draghi, che ha peraltro subito delegato un alto dirigente dello Stato di valore e riconosciuta professionalità come Franco Gabrielli, la politica estera italiana è tornata sul solco tracciato negli ultimi 70 anni”.