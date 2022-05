“La richiesta di condanna a 6 anni per Silvio Berlusconi riporta al centro il dibattito sulla Giustizia. Su questo il Paese ha bisogno di una sterzata netta. Il 12 giugno gli italiani potranno dire la loro e finalmente contribuire a cambiare un sistema a tratti sordo. Abbiamo davanti un momento epocale, fondamentale per la crescita anche economica della nostra nazione e per il ripristino delle garanzie dovute a tutti. Cogliamolo insieme.“



Così senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della commissione giustizia a palazzo Madama.