“È veramente urgente e prioritaria la riforma della giustizia. Non si può richiedere una condanna per fatti dai quali una persona è stata assolta in formula piena, in Cassazione, per l’infondatezza del reato principale, è scandaloso. Una certa magistratura sembra “ossessionata” da Silvio Berlusconi tanto da vuol distorcere la realtà. Al Presidente Berlusconi esprimo la mia vicinanza e solidarietà certa che saprà reagire a questa ennesima accusa diffamatoria”. Lo scrive in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.