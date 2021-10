Assolto perché il fatto non sussiste. E' la sentenza nell'ambito del processo Ruby ter che vedeva Silvio Berlusconi imputato a Siena per corruzione in atti giudiziari insieme al pianista di Arcore Danilo Mariani. La pubblica accusa aveva chiesto 4 anni per entrambi gli imputati. Gli avvocati di Berlusconi, che hanno anche preannunciato un'istanza di ricusazione del collegio, avevano chiesto l'assoluzione del Cavaliere. Il leader di Forza Italia è al momento in Italia dopo avere partecipato oggi al pre-vertice del Ppe a Bruxelles.

"E' il giusto epilogo di un processo che forse si doveva fermare un po' prima". Così uno dei legali dell'ex premier, Enrico De Martino, dopo la sentenza, come riportato dall'Ansa.