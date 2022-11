Il tribunale di Roma ha assolto Silvio Berlusconi in uno dei filoni del caso Ruby Ter perché il fatto non sussiste. I giudici hanno fatto cadere le accuse anche per il cantante Mariano Apicella. I due erano accusati di corruzione in relazione alla falsa testimonianza del cantante napoletano in merito alle feste organizzate ad Arcore. La procura aveva chiesto l’assoluzione.