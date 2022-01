"La politica di accaparramento della Cina delle scorte alimentari, secondo i dati ONU pubblicati lo scorso 31 dicembre, ha causato il conseguente incremento dei prezzi agricoli fino al 30 per cento, causando dei danni importanti per i consumatori finali. Stime pubblicate parlano del 69 per cento di mais, del 60 per cento di riso e del 51 per cento di grano in mano cinese. Per questo, come responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, plaudo all’iniziativa mossa in sede europea dal PPE con un’interrogazione firmata da Antonio Tajani e dai colleghi Caroppo, De Meo, Martusciello, Patriciello, Regimenti, Salini e Vuolo, in cui chiedono alla Commissione europea quali misure intende adottare per aumentare la produzione europea e le scorte di prodotti agricoli.

È bene infatti ricordare che la Cina, nel 2020, ha speso in importazioni alimentari circa 98,1 miliardi di dollari e in nove mesi del 2021 ha importato più cibo rispetto a tutto il 2016. Ritengo questi dei veri e proprio dati allarmanti per la situazione alimentare dell’intero occidente. Per questo anche come Dipartimento Agricoltura cercheremo di sensibilizzare il Governo italiano, affinché trasferisca in sede europea la problematica dell’offensiva cinese”.

Lo dichiara in nota Raffaele Nevi, Vice Presidente gruppo FI Camera dei Deputati e Responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura Forza Italia.