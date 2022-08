"Quando lo scorso anno siamo partiti con Calenda candidato sindaco di Roma, ci accreditavano al 6%. Invece abbiamo chiuso al 20%. E forse ci è mancata l'ambizione per andare oltre, stavolta ce l'abbiamo". Lo ha dichiarato Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, in un'intervista a 'Il Messaggero'. L'obiettivo, aggiunge Rosato, è "creare la casa comune dei moderati" così da "offrire una prospettiva a chi non si riconosce più negli estremisti che condizionano gli altri schieramenti". Se si raggiungesse il 20%, sottolinea, "la destra non avrebbe i voti per governare da sola".