«Raggiunte 71.500 firme per la petizione “Draghi resti a palazzo Chigi”. Continuiamo così, con l’obiettivo di arrivare a 100mila entro mercoledì. Mario Draghi è troppo importante per il Paese. In molti ci stanno scrivendo, tramite mail e social, per chiederci di lottare affinchè Draghi rimanga a palazzo Chigi», queste le parole del presidente di Italia Viva Ettore Rosato, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Leopolda questa mattina durante lo speciale “Avanti con Draghi” (in onda dalle 10 alle 12).