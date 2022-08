"Letta continua a criticare la formazione delle liste nel 2018. Ma lui ha fatto esattamente la stessa cosa". Lo ha dichiarato Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, in un'intervista a 'QN'. "Il caos che si è determinato nel Pd in queste ore è frutto del metodo: il leader del partito ha deciso tutto. lo mi sono limitato a sottolineare che che è curioso segnalare differenze quando il metodo è lo stesso, anzi peggiore, perché infarcito di ipocrisie. Ma sono problemi del Pd, non ci riguardano", ha aggiunto.