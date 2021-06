"Il 2 giugno 1946 gli italiani, dopo la devastazione della guerra e del fascismo, furono capaci di guardare avanti per costruire un futuro migliore per loro stessi e per i propri figli. Volevano un Paese coeso e democratico, libero". Così in un post su Fb il vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "Gli stessi valori e principi, che 75 anni fa hanno dato vita alla nostra Repubblica, ci hanno permesso in questi difficili mesi di reagire e combattere contro il Covid, il nemico invisibile che ha sconvolto le nostre esistenze. Adesso anche noi dobbiamo guardare avanti per costruire l'Italia che vogliamo, quella che consegneremo ai nostri figli: un Paese più moderno e più giusto che permetta loro di realizzare sogni e aspirazioni".