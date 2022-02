"Mario Draghi è un leader europeo oltre che nazionale". A sottolinearlo è Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, in un'intervista a 'Il Riformista'. Il vicepresidente della Camera aggiunge: "Chi vuole metterlo nel cerchietto del suo partito probabilmente non ci ha mai parlato. Noi siamo fortunati ad averlo alla guida del Paese. Faccio il tifo perché duri il più lungo possibile". Molto dipenderà "dalle responsabilità che la politica si assumerà in quest’anno. Non alzando bandiere di parte su ogni questione ma mettendo al centro sempre gli interessi generali. Ed è quello che Draghi ha spiegato con chiarezza di voler rappresentare”.