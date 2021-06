“Il Presidente Mattarella ha avuto un ruolo fondamentale in questo anno e mezzo di pandemia. Ha indicato la strada, evidenziato come l’Europa sia un’oasi di pace e di sicurezza, ricordato che quella della nostra Repubblica è una storia di successi. Grazie al Presidente Mattarella gli italiani si sono sentiti davvero popolo e comunità dinanzi a questa emergenza senza precedenti. Il Capo dello Stato ha saputo chiamare i partiti alla responsabilità in occasione di due crisi di governo. E’ stata una fortuna ci fosse Sergio Mattarella al Quirinale in questo anno e mezzo”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a ‘Start’ di Skytg24.