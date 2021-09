"Il compito delle istituzioni e dei politici e' seguire la scienza, non i ciarlatani, sciogliere i dubbi, non alimentarli con le posizioni ambigue. Chi, pur non professandosi No Vax, continua a soffiare sulle incertezze delle persone che hanno timore e paura del VACCINO avra' la responsabilita' e la colpa di altri contagi e altri morti. Non e' questo il periodo per rincorrere il consenso, meglio un voto in meno ma una vita salva in piu'". Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli