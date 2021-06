“L’approvazione del Green pass europeo favorirà la ripresa economica di un Paese a forte vocazione turistica come l’Italia. Dopo il voto del Parlamento Europeo, è adesso necessario farci trovare pronti ad accogliere al meglio i turisti stranieri, ma soprattutto dobbiamo invogliarli a trascorrere le vacanze in Italia. Bisogna quindi potenziare subito la nostra capacità attrattiva continuando a lavorare perché il ritorno alla normalità avvenga quanto prima. L’offerta di quanti più servizi possibile, anche per quanto riguarda svago e divertimento, è infatti uno degli aspetti più importanti per il settore turistico e adesso che è possibile ripartire non possiamo farci scappare questa grande occasione”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.