"Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la candidatura di Vincenzo Borgia a Sindaco di Ronchi dei Legionari. Come per Monfalcone e per Cormons, Coraggio Italia dà il proprio pieno sostegno al candidato Sindaco ed alla sua lista. Borgia sarà appoggiato da tutto il centrodestra e in caso di vittoria avrà l’occasione di amministrare il terzo comune della (ex) provincia di Gorizia proprio nel periodo in cui nel 2025 Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale europea della Cultura. Con il suo aeroporto e con gli eventi che saranno organizzati in tale occasione Ronchi potrà rivestire un ruolo fondamentale anche in quello storico evento. Vincenzo Borgia ed il centrodestra potranno così far progredire la città di Ronchi dei Legionari dandole nuova linfa, rivitalizzando il centro e sfruttando le enormi potenzialità di un comune che ha tutte le carte in regola per contare di più in Friuli Venezia Giulia. Confido che questo sarà possibile con la buona amministrazione che il Centrodestra ha saputo dimostrare dove, esprimendo il meglio della qualità degli amministratori, governa ed ha governato.Vincenzo Borgia sarà un ottimo Sindaco" così in una nota Guido G. Pettarin