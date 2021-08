"Il mio augurio di buon lavoro va a Giuseppe Conte, a cui sono riconosciute doti umane e professionali non comuni. Sono certo che, all'insegna dell'originario spirito identitario, sapra' fornire al MoVimento 5 Stelle quella linfa innovatrice indispensabile per una definitiva maturita' politica, all'insegna dell'organizzazione e della valorizzazione delle competenze". Cosi', in un post su Facebook, il senatore del MoVimento 5 Stelle Iunio Valerio Romano.