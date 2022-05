Dobbiamo continuare a tenere la guardia alta contro la criminalità e opporci con tutte le nostre forze perché, anche a causa della crisi economica legata al Covid, le mafie stanno rialzando la testa.

Oggi la Dda e la Dia di Roma e Reggio Calabria hanno assestato un colpo durissimo ad esponenti della ‘ndrangheta che avevano messo le mani su diverse attività imprenditoriali a Roma per ripulire i proventi dei loro traffici illeciti: una “mano” che vuole strangolare l’economia sana del Paese e sottomettere i cittadini.

È doveroso un ringraziamento agli inquirenti, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno contribuito a questa maxi operazione che ha portato all’arresto di oltre 70 persone tra Lazio e Calabria. E’ un segnale forte: lo Stato ed i cittadini ci sono e si oppongono a chi con la violenza e la prepotenza cerca di sottomettere i cittadini onesti.

E noi? Noi dobbiamo dare risalto a queste vittorie, dobbiamo denunciare a voce alta per far capire che siamo la maggioranza. In questi mesi la mia battaglia contro la criminalità organizzata a Roma non si è fermata: dopo l’abbattimento delle villette dei Casamonica, ho continuato ad accendere i riflettori in tutte quelle zone della mia città dove molti cittadini mi hanno chiesto di andare a trovarli. E stiamo ottenendo tante soddisfazioni che agli occhi di alcuni possono apparire piccole ma sono in realtà vere e proprie battaglie vinte per chi vive in condizioni di sudditanza nei confronti dei criminali.

A San Basilio, un quartiere nella periferie est di Roma, stanno andando avanti i lavori di riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di luoghi di aggregazione al posto della vecchia bocciofila abusiva così come l’attività di don Antonio Coluccia per donare alle persone del posto una palestra al posto del luogo dove gli spacciatori avevano messo il proprio quartier generale. Un’operazione realizzata con la Polizia di Stato e l’aiuto costante della prefettura.

Al Laurentino 38, nella zona sud di Roma, continuano gli “aperitivi” di sostegno dei proprietari di un bar che si sono opposti ai “boss” locali: procura e forze dell’ordine hanno notificato nei loro confronti il divieto di dimora nell’intera regione.

Con il Fondo per il Microcredito stiamo aiutando chi è in difficoltà e rischia di finire nelle mani degli usurai: ci sono decine di storie di riscatto sociale.

Stato e cittadini stanno vincendo questa guerra con la criminalità. Non dobbiamo abbassare la guardia: loro si organizzano e fanno un passo avanti, ma noi ne facciamo sempre uno in più di loro.